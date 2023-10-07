Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets'de toplu istifa kararı

Bulgaristan ekibi Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki 2'nci maçında 5 Ekim Perşembe günü Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a deplasmanda 7-1 mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini alan Bulgar temsilcisinde yönetim ve teknik heyet istifa kararı aldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "PFC Ludogorets'in tüm yönetimi ile spor ve teknik personel, perşembe günü Nordsjælland'a karşı alınan rekor mağlubiyetin ardından dakikalar sonra istifa etti" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kulübün sahipleri Kiril ve Georgi Domuschievi'nin kısa süre içerisinde yeni yönetim ve teknik ekip konusunda karar vereceği belirtildi.



TARAFTAR GRUBU REST ÇEKTİ



Bulgar ekibinin önemli taraftar gruplarından birisi olan 'Green Boys Razgrad' yaptığı açıklamada, istifa kararı alan teknik heyetin kulübe dönmemesi halinde bir daha stadyuma girmeyeceklerini belirtti.



Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Utanç verici mağlubiyetten sonra takımın kötü performansından en az sorumlu olan kişiler ve aynı fikirde olmadığımız tüm yönetim, takımdan ayrıldı. En başından beri kulüpte olan ve Ludogorets'in şu anda bu seviyede olması için her şeyi yapan bir kişi, bizim açımızdan hiçbir suçu olmadığını düşünürsek, tamamen haksız yere istifa etti. Bu nedenle Ludogorets'in spor ve teknik kadrosu tekrar dönene kadar stadyuma ayak basmayacağız." ifadelerine yer verildi.



Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



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