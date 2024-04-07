Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray'dan paylaşım geldi.
2 kupalı yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetin 100'ü, Türkiye'nin en büyüğü." ifadeleri yer aldı.
NELER YAŞANDI?
Galatasaray 1. dakikada Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiş, Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekilmişti. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etmişti.
🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında iki kupalı şampiyon, #Cumhuriyetin100üGalatasaray! 🏆 pic.twitter.com/n4tUFpVLQQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2024
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