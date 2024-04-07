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Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray'dan paylaşım

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray resmi hesabından 2 kupalı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray'dan paylaşım

'nin sahadan çekilmesi sonrası 'dan paylaşım geldi.

2 kupalı yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetin 100'ü, Türkiye'nin en büyüğü." ifadeleri yer aldı. 

NELER YAŞANDI?

1. dakikada Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiş, Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekilmişti. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etmişti. 

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