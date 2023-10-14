Fenerbahçe'nin yıldızı Becao'dan iletişim ve özveri vurgusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao NTV'ye konuştu. 27 yaşındaki futbolcu yakalanan galibiyet serisini değerlendirdi.



Becao, ''16 maçta 16 galibiyetle başladık. Bize göre bu fazlasıyla iyi bir istatistik. İyi bir yolda olduğumuzu dşünüyorum. Çalışarak çok daha iyisini de ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum.''

"ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDECEĞİZ"

Becao, Fenerbahçe'deki tek hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.



Becao, ''Hedefim, amacım Fenerbahçe'ye şampiyyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tattırabilmek. Bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde... Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.



Becao başarı için iletişim ve özverinin önemini vurguladı.



Becao, ''Kalite her zaman sorununuzu çözecek bir unsur değildir... Bunun yanı sıra takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilecek letişiminiz, saha içerisinde göstermiş olduğunuz istek ve azim... Bunlar bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece aliteyle oynanan bir oyun değil. Bunun yanına iletişim ve özveriyi de eklemek gerekiyor. Bizim takım olarak iyi bir iletişime ahip olduğumuzu düşünüyorum.'' dedi.



İsmail Kartal'la olan ilişkisine de değinen Brezilyalı futbolcu, 62 yaşındaki teknik adamla çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Becao, Kartal için ''Güçlü prensipleri olan bir teknik adam kendisi... Ve oyuncularla olan iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla sürekli diyalog halinde... Kendi adıma onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.'' diye konuştu.