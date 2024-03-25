Fenerbahçe'ye Becao müjdesi: 5 isim dönüyor

Fenerbahçe milli maçlar için verilen arada yaralarını sarıyor. Sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor maçına Joshua King dışında tam kadro çıkması bekleniyor.

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Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıklarını atlattı.



Becao'nun da tedavisinde sona yaklaşıldı ve Kadıköy'deki maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.



İsmail Kartal'ın ekibi Süper Lig'de 31. hafta öncesi lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan çarşamba günü oynanacak.



Bir gün önceyse sarı lacivertlilerde tarihi bir kongre yapılması bekleniyor.



Yönetim Kurulunun çağrısıyla olağanüstü genel kurul toplantısında ligden çekilip çekilmeme konusu görüşülecek.

