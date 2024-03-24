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Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi iddiası

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Milli futbolcu için yaz transfer sezonunda Manchester City'nin devreye gireceği öne sürüldü.

Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi iddiası

'de forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Akşam gazetesinin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, milli futbolcunun 'nin radarına girdiği ve yaz transfer sezonunda İngiliz ekibine katılacağı öne sürüldü.

Haberde, "Manchester City, Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için hazırlanıyor. Pep Guardiola ve City, 2024/25 sezonu öncesinde yaz transfer döneminde defansif takviyeler yapabilir. Sol bek Sergio Gomez'in geleceği belirsizliğini koruyor." ifadeleri yer aldı.

GOMEZ'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Manchester ekibinin Anderlecht'ten transfer edilen ve beklentilerin altında kaldığı belirtilen Sergio Gomez'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nun düşündüğü kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için belirlediği bonservis ücreti ise 25 milyon euro olarak belirtildi. 

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla 189 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 17 gol atıp, 21 asistlik performans sergiledi.

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