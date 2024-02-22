Fernando Santos'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan kararı

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun için karar çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, sözleşmesi bitecek iki ismin takımda kalması için yetkililere olumlu rapor verdi.

SAMET AYBABA'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba, “Hocamız iki arkadaştan da memnun ve bizimle kalmaları yönünde rapor verdi. Menajerleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Arkadaşlarımızın kendilerince istekleri var, biz de kulübün menfaatlerini ve ekonomik durumunu gözetmek zorundayız. Orta yolda buluşmayı umuyoruz” diye konuştu.

Aybaba, Cenk Tosun'un yıllık 1,5 milyon euro beklentisi olduğu ve kulübün bu rakamı çok yüksek bulduğu için henüz anlaşma sağlanamadığını belirtti.

"GİDECEKLER VE KALACAKLAR 3 HAFTA SONRA BELLİ OLACAK"



Yeni sezondan itibaren kadroyu revize edeceklerini de belirten Aybaba, “Beşiktaş şu anda sorunlarını atlattı. Sezon sonunda takımdan gönderilecek ve kalacakların raporunu da 3 hafta sonra teknik direktörümüz Fernando Santos hazırlayıp sunacak” dedi.