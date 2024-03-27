Fernando Santos'un Aboubakar planı

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlıların gol sorununa çözüm arıyor.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın son 3 maçta yalnızca 1 gol attığını dikkate alan Portekizli çalıştırıcının Başakşehir karşısında Aboubakar'ı ilk 11'de başlatacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Buducnost ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika süre alan ve 1 gol kaydeden Kamerunlu golcünün form grafiğinin de yükselişe geçtiği belirtildi.

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla son olarak 3 Aralık 2023'te Ankaragücü deplasmanında ilk 11'de şans bulmuştu.

6 AYLIK GOL ORUCU



32 yaşındaki futbolcu son golünü ise 8 Ekim 2023'te İstanbulspor karşısında kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Aboubakar, 11 gol atıp, 3 asist kaydetti.