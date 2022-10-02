FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon başlıyor! 5 Türk takımı yer alacak

TOFAŞ'ın A, Pınar Karşıyaka'nın B, Galatasaray Nef'in C, Bahçeşehir Koleji'nin D ve Darüşşafaka'nın E Grubu'nda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bahçeşehir Koleji dışındaki takımlar daha önce organizasyonda yer aldı.



TÜRK TAKIMLARI İKİ KEZ FİNALE YÜKSELDİ



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 6 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.



Organizasyonun ilk yılında 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Pınar Karşıyaka başarılarını kupayla taçlandıramadı.



TÜRK EKİPLERİNİN PERFORMANSI



Bu sezona kadar elemeler dahil toplam 10 Türk ekibinin mücadele ettiği şampiyonada 73 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 70 karşılaşmayla Banvit/Teksüt Bandırma ve 64 maçla Pınar Karşıyaka izledi.



Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.

Türk takımlarının performansları ve galibiyet yüzdeleri

İLK HAFTA PROGRAMI



Türk takımlarından Darüşşafaka ilk maçını yarın İsrail deplasmanında Hapoel Jerusalem ile oynayacak.



Diğer Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 Ekim Salı günü Yunanistan'dan AEK'yi konuk ederken aynı gün TOFAŞ Ucam Murcia deplasmanında galibiyet arayacak.



Bahçeşehir Koleji 5 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i İstanbul'da ağırlarken Galatasaray Nef de Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak.



Toplam 8 grupta 32 ekibin yer alacağı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak ekipler doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.



Son 16 turunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler yeri daha sonra belirlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

16 ÜLKEDEN EKİP



Toplam 16 ülkeden temsilcilerin yer alacağı organizasyonda Türkiye ve İspanya'dan beşer ekip yer alacak.



Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın temsil edeceği turnuvada, Fransa, İsrail ve Yunanistan'dan üçer, Almanya ile İtalya'dan ikişer, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve Portekiz'den ise birer takım bulunuyor.



Organizasyon yarın E Grubu'ndaki Hapoel Jerusalem (İsrail)-Darüşşafaka, C Grubu'nda Legia Varşova (Polonya)-Hapoel Holon (İsrail) ve H Grubu'ndaki Peristeri (Yunanistan)-Bnei Ofek Dist Herzliya (İsrail) maçlarıyla başlayacak.



ŞAMPİYONLAR



İspanya'dan 4, İtalya ve Yunanistan'dan birer ekibin şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda İspanyol ekibi Tenerife geçen sezon ve 2016-2017'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ise art arda 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında birinciliği elde etti.



2017-2018'de Yunanistan'dan AEK, 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.



GRUPLAR



Organizasyonda bu sene yer alacak takımlar şöyle:



A Grubu: TOFAŞ, SIG Strasbourg (Fransa), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), UCAM Murcia (İspanya).



B Grubu: Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Telekom Bonn (Almanya), Unahotels Reggio Emilia (İtalya).



C Grubu: Galatasaray Nef, Hapoel Holon (İsrail), Filou Oostende (Belçika), Legia Varşova (Polonya).



D Grubu: Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk (Çekya), Igokea m:tel (Bosna Hersek), Surne Bilbao (İspanya).



E Grubu: Darüşşafaka, Hapoel Jerusalem (İsrail), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Bakken Bears (Danimarka).



F Grubu: BAXI Manresa (İspanya), VEF Riga (Letonya), Limoges CSP (Fransa), SL Benfica (Portekiz).



G Grubu: JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Dinamo Banco Di Sardegna Sassari (İtalya), PAOK mateco (Yunanistan), Unicaja (İspanya).



H Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Peristeri (Yunanistan), Bnei Ofek Dist Herzliya (İsrail).