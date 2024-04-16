Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman?

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu belirlendi. Son şampiyon milliler, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.



16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir



Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu



Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan



Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık



Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz



İLK HAFTA PROGRAMI



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:



15 Mayıs Çarşamba:



20.00 Japonya-Türkiye



16 Mayıs Perşembe:



20.00 Hollanda-Türkiye



18 Mayıs Cumartesi:



20.00 İtalya-Türkiye



19 Mayıs Pazar:



20.00 Fransa-Türkiye