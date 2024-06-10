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FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabı: Filenin Sultanları'nın rakibi Tayland

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la karşı karşıya gelecek.

FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabı: Filenin Sultanları'nın rakibi Tayland

Kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.

Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Zehra Güneş forma giyemeyecek. 

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan Filenin Sultanları, ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları'nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:
Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:
Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:
Türkiye-Brezilya

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