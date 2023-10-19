NTV.COM.TR’ye geri dön

Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak. Bu sezon Verstappen'in 14, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek. Katar'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'si gerçekleştirilecek. İşte, Formula 1 ABD Grand Prix'si tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi...

ABD GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 21 Ekim Cumartesi günü TSİ 24.00'te başlayacak.

Sprint turlarının 22 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de atılacağı ABD Grand Prix'sinde yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de koşulacak.

Heyecan dolu bu yarışlar, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 433 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 224

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 153

Takımlar

1. Red Bull: 657

2. Mercedes: 326

3. Ferrari: 298

4. Aston Martin: 230

5. McLaren: 219

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...