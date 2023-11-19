Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini kazandı. Şampiyonanın 23. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si için ise kısa bir zaman kaldı.



ABU DABİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?



Şampiyonanın 23. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 549



2. Sergio Perez (Meksika): 273



3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232



4. Carlos Sainz (Ferrari): 200



5. Fernando Alonso (İspanya): 200



Takımlar



1. Red Bull: 822



2. Mercedes: 392



3. Ferrari: 388



4. McLaren: 284



5. Aston Martin: 273