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Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si ne zaman?

F1 Las Vegas Grand Prix'sini Verstappen kazandı. F1 kariyerinin 53. zaferine ulaşan ve tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotlar listesinde Alman Sebastian Vettel'i yakalayan Hollandalı sürücü, Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından üçüncü sırayı Vettel ile paylaştı. Tüm gözler şimdi sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinin takviminde. Peki, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si ne zaman?

Dünya Şampiyonası'nda Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini kazandı. Şampiyonanın 23. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si için ise kısa bir zaman kaldı.

ABU DABİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Şampiyonanın 23. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 549

2. Sergio Perez (Meksika): 273

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232

4. Carlos Sainz (Ferrari): 200

5. Fernando Alonso (İspanya): 200

Takımlar

1. Red Bull: 822

2. Mercedes: 392

3. Ferrari: 388

4. McLaren: 284

5. Aston Martin: 273

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