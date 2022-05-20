Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 10:52 | Son Güncelleme : 20.05.2022 - 10:58

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 22 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan üç, Ferrari'den iki kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 85

3. Sergio Perez (Meksika): 66

4. George Russell (Büyük Britanya): 59

5. Carlos Sainz (İspanya): 53

TAKIMLAR

1. Ferrari: 157

2. Red Bull: 151

3. Mercedes: 95

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 31

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