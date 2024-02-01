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Formula 1'de son yılların en büyük transferi: Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı

Formula 1'de son yılların en büyük transfer hamlelerinden biri gerçekleşiyor. Lewis Hamilton, 2025 sezonu için Ferrari ile anlaştı.

Formula 1'de son yılların en büyük transferi: Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı

Mercedes ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunan Hamilton, bu sezonun ardından 'ye geçecek.

11 yıldır yarıştığı Mercedes'te 6 dünya şampiyonluğu kazanan efsane pilot, son 2 sezonda eski formundan uzak.

Red Bull hakimiyetinde geçen dönemde yarış zaferine ulaşamayan Hamilton, 2021'den beri podyumun zirvesine çıkamıyor.

39 yaşındaki pilot, şampiyonluk hasreti 17 seneye çıkan Ferrari'de Charles Leclerc ile birlikte yarışacak.

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