Formula 1'de son yılların en büyük transferi: Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı

Mercedes ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunan Hamilton, bu sezonun ardından Ferrari'ye geçecek.
11 yıldır yarıştığı Mercedes'te 6 dünya şampiyonluğu kazanan efsane pilot, son 2 sezonda eski formundan uzak.
Red Bull hakimiyetinde geçen dönemde yarış zaferine ulaşamayan Hamilton, 2021'den beri podyumun zirvesine çıkamıyor.
39 yaşındaki pilot, şampiyonluk hasreti 17 seneye çıkan Ferrari'de Charles Leclerc ile birlikte yarışacak.
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