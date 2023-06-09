Fransa Açık’ta erkekler yarı finalleri başlıyor

Erkekler ana tablosunda turnuvanın başından beri tenis severlerin dört gözle beklediği Carlos Alcaraz-Novak Djokovic mücadelesi günün ilk maçı olacak. Alcaraz son üç maçta sırasıyla Denis Shapovalov, Lorenzo Musetti ve Stefanos Tsitsipas gibi önemli isimleri eledi.



Tsitsipas maçında harika bir oyun ortaya koyan ve maçı 2 saat 12 dakikada bitiren dünya 1 numarası kariyerinde ilk kez Roland Garros yarı finaline çıktı. İspanyol raket, Djokoviç’e karşı turnuvadaki en büyük sınavını verecek. Diğer yandan Djokoviç ise Fransa Açık’ta üçüncü, toplamda ise 23. majör turnuva şampiyonluğunu kazanarak en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi olma yolunda rekoru kırmanın peşinde. Çeyrek finalde Karen Khachanov maçına yavaş bir başlangıç yapan Sırp raket daha sonra ritmini buldu ve üst üste üç set kazanarak adını yarı finale yazdırdı. İki oyuncu geçen yıl Madrid’de toprak kortta karşılaşmış ve maçtan Alcaraz galip ayrılmıştı. Erkekler tenisinin en büyük iki oyuncusunu karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 16’da başlayacak.



Alexander ‘Sascha’ Zverev ve Casper Ruud’u karşı karşıya getirecek olan diğer yarı final maçının akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Üst üste üçüncü kez Paris’te yarı finale çıkan Zverev kariyerinin ilk final biletini arıyor.



Zverev geçen yıl bu aşamada Rafael Nadal’la oynadığı mücadelede sakatlanmış ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Alman tenisçinin bu ağır sakatlıktan sonra yeniden Fransa Açık’ta yarı final seviyesi görmesi büyük takdir toplasa da henüz büyük bir test maçına çıkmadı. 2022 Fransa Açık finalisti Ruud bu bakımdan kritik bir rakip olacak. Norveçli oyuncu, turnuvaya çok iyi bir giriş yapamadı ancak çeyrek finalde Danimarkalı Holger Rune’yi dört sette geçti ve iyi bir görüntü sergiledi. Djokoviç veya Alcaraz adını finale yazdırdıktan sonra bu maçın galibini bekleyecek.



Tenisseverlerin merakla beklediği Fransa Açık Tenis Turnuvası, erkekler yarı finalleri 16.00’da Eurosport 1, Eurosport 2, DMAX ve discovery+’tan canlı yayınla ekrana gelecek.

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