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Fransa'ya kötü haber: Kante'nin ardından Pogba da Katar'da yok

Fransız orta saha futbolcusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Fransa Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nda oynayamayacağı açıklanmıştı.

Fransa'ya kötü haber: Kante'nin ardından Pogba da Katar'da yok

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N'Golo Kante, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçıracak

N'Golo Kante, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçıracak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, , 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.

Fransa'ya kötü haber: Kante'nin ardından Pogba da Katar'da yok - 1

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

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