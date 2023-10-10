Fransız forvet Giroud Serie A'da haftanın kalecisi seçildi

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.
KRİTİK KURTARIŞ
Serie A'dan yapılan açıklamada; Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.
DEĞİŞİKLİK HAKKI DOLDU KALEYE GEÇTİ
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.
Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.
21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturan Milan, maçın ardından web sitesindeki resmi kadrodaki kaleciler kısmına Giroud'u ekledi.
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