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Fransız forvet Giroud Serie A'da haftanın kalecisi seçildi

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçta kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya'da haftanın kalecisi oldu.

Fransız forvet Giroud Serie A'da haftanın kalecisi seçildi

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'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, Birinci Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.

KRİTİK KURTARIŞ

Serie A'dan yapılan açıklamada; Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

Fransız forvet Giroud Serie A'da haftanın kalecisi seçildi - 1

DEĞİŞİKLİK HAKKI DOLDU KALEYE GEÇTİ

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturan Milan, maçın ardından web sitesindeki resmi kadrodaki kaleciler kısmına Giroud'u ekledi. 

Fransız forvet Giroud Serie A'da haftanın kalecisi seçildi - 2
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