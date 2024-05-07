Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu

Bir zamanların korkulan boksörlerinden Mike Tyson yıllar sonra Jake Paul maçı için ringelere dönüyor. Uzun bir süredir sporseverlerin beklediği organizasyon öncesinde "Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?" sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?



MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?



Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.



Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.



MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI



Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.



Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.