Fred: Her kulvarda şampiyonluk istiyoruz

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Fred, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fred'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"HER ZAMAN KAZANMAK İSTER"



"Jose Mourinho ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Her zaman kazanmak ister. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Her kulvarda şampiyonluk istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir sezon var.

Kendisi çok büyük bir isim. Onunla yapmış olduğumuz antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Böyle de olması gerekiyor. Sezon uzun ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.



"HEPİMİZİN HEDEFİ BU"

Geçen sezon benim için zorlu geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Daha güçlü bir şekilde döndüm. Umarım bu sezon daha iyi işler yaparız geçen sezona kıyasla. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım şampiyon oluruz çünkü hepimizin hedefi bu.

"KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM"



Bizim mentalitemiz her maçı kazanmak. İyi bir takımımız var. Bizlerin her zaman kafamızı dik tutması gerekiyor. İyi bir takımımız var, yapmamız gerek şey savaşmaya devam etmek. Agresif olmamız gerekiyor saha içinde. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Birçok şey kazanmak istiyorum.

"KUPALAR KAZANMAK VE BİRLİKTE KUTLAMAK İSTİYORUZ"



Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü nereye gidersek gidelim bizleri takip ediyorlar. Bu sene de birlikte savaşacağız. Kupalar kazanmak ve birlikte kutlamak istiyoruz. Bir kez daha bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz."