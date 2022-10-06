Futbolu bırakan Arda Turan hedeflerini anlattı: Guardiola gibi bir ekol hocası olmak istiyorum

Eski milli futbolcu Arda Turan, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), düzenlediği veda organizasyonunda gelecek planlarını anlattı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD üyeleri ve Arda Turan katıldı.



Kendisi için yapılan video ve organizasyon için oldukça duygulanan Arda Turan, yaptığı konuşmada, "GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi, hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı... Her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim." ifadelerini kullandı.



"GUARDİOLA’NIN BARCELONA’YA GETİRDİĞİNİ GALATASARAY’A GETİRMEK İSTİYORUM"



Bir sistem hocası olmak istediğini kaydeden Arda, "Ajax’ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City’nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım. Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım." diye konuştu.



Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attığını hatırlatan Arda Turan, "Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla birleştirmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz. Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz." yorumunu yaptı.



"ÇOCUKLARIMIZA FUTBOLU SEVDİRMEYİ UNUTTUK"



Galatasaray'ın bir oyun kültürünün olması gerektiğini vurgulayan eski milli futbolcu, şöyle devam etti:



"Altyapıyı düzenlemek için gerçekten eğitimci olmak gerekiyor. Benim ruhum ise yarışmacı. Geçen sene belirlediğim 8-10 oyuncu vardı. Bu bütçelerle altyapılarımıza iyi hoca getiremeyiz. Cesaretli ve sabırlı olmalıyız. Galatasaray olarak bu sabra sahip olduğumuzdan emin değilim. Ben bile 1-2 sene sonra karşılık bekliyorum, bu yanlış. Galatasaray'ın bir oyun kültürü olmalı ve bu en alttan başlamalı. La Masia'da oyunculara önce oyunu sevmeyi öğretiyorlar, 13 yaşından sonra taktikler işin içine giriyor. Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk. Galatasaray altyapısında 60. dakikada oyundan biri çıkınca velisi, 'Neden çıktı?' diye mesaj atıyor Bakış açımızı önce velilerimizden değiştirmeliyiz. Altyapılara da veli toplantıları getirmeliyiz. Ama altyapı konusunda bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Uzmanlarını getirmek lazım, ben yardımcı olabilirim. Doğru yerlere doğru insanları getirmek lazım."



"SELÇUK İNAN'IN GALATASARAY TRANSFERİNDE BENCE BENİM KATKIM HERKESTEN FAZLAYDI"



Arda Turan, eski milli futbolculardan Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transferinde rol oynadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"Selçuk İnan'ın Galatasaray transferinde bence benim katkım herkesten fazlaydı. Selçuk'a o zaman Fenerbahçe'den iyi bir teklif vardı. Ben ona, 'Fenerbahçe'de Alex, Emre ve Vederson var, frikik kullanamazsın. Bizde istersen tacı bile sen kullanabilirsin.' dedim ve milli takım kampında onu öyle kandırdım. Trabzonspor harici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklifler aldım. Ama ben duygusal, sevgiyle çalışan biriyim. Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak. Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa atlar gelirim hemen.' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için Erden Timur ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı."



Organizasyonda konuşan Metin Öztürk ise "İnsan gittiğinde mutlu eder mi? Kaptan alınmasın ama o gittiğinde mutlu etti. Galatasaray'a büyük bir gelir kazandırdı. Biz alışık değiliz kendinden önce kulübü düşünenleri görmeye. Şahsen bir Galatasaraylı olarak minnettarım kendisine. Avrupa'da Türk bayrağını en iyi şekilde taşıdı. Bizim yönetimimiz döneminde GSYİAD'ın destekleriyle inşallah hızlı bir altyapı hamlesiyle bir tesisleşme ile farklı bir yere getireceğiz. İnşallah o arada sevgili kaptanımız da Galatasaray'a omuz vermeye devam edecek. Umarım kısa bir sürede bizim yönetimimiz döneminde yaşanır." ifadelerini kullandı.



1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da "Bugüne kadar Arda'nın Galatasaray ve Türk futboluna nasıl hizmet ettiğini kademe kademe hatırlatmak istedik ama karelerle anlatmak mümkün değil. Herkes gülerken ağlayan bir kaptan Arda, onun için biz onun kıymetini bir ömür boyu bilmek zorundayız. Yaşattıkların ve yaşatacakların için teşekkür ederiz demiştik çünkü ben inanıyorum ki Arda Turan, Galatasaray'a hizmete sadece bir ara vermiştir. Kendisine yürekten inanıyor ve destekliyorum." şeklinde konuştu.