Futbolu bırakan Özer Hurmacı dönüyor: Yeniden Bursaspor’da

1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, Bursaspor ile yeniden sahalara dönüyor.



TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı.

Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Hurmacı ile el sıkıştı.

ANLAŞMA 6 AYLIK



6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.



Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.