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Futbolu bırakan Özer Hurmacı dönüyor: Yeniden Bursaspor’da

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun bu akşam yapılacak idmanda yeşil-beyazlı futbolcularla tanışması ve kadroya katılması bekleniyor.

Futbolu bırakan Özer Hurmacı dönüyor: Yeniden Bursaspor’da

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1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı,  ile yeniden sahalara dönüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı.
Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Hurmacı ile el sıkıştı.

ANLAŞMA 6 AYLIK

6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

Futbolu bırakan Özer Hurmacı dönüyor: Yeniden Bursaspor’da - 1

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