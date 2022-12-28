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Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi açıklandı: Icardi ve 4 isim kadroda yok

Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kafilesi belli oldu.

Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi açıklandı: Icardi ve 4 isim kadroda yok

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'ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı. 

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

KADRO

Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı

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