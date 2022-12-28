Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi açıklandı: Icardi ve 4 isim kadroda yok

Galatasaray'ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yer almadı.
KADRO
Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van aanholt, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı
D.G. Sivasspor maçı kamp kadromuz 👇 #SVSvGS pic.twitter.com/0dtW2UuEQ3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 28, 2022