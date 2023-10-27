Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Türkiye'de oynamasını istiyoruz

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da oynayacağını açıklamasının ardından konuştu.

"EMİNİM Kİ FENERBAHÇE TARAFTARININ DA İSTEDİĞİ BUDUR"



Öztürk, "TFF'nin yanlış kararından dönmesi gerekmektedir. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Cumhurbaşkanımız da gelsin kazanan takıma kupasını orada versin. Umarım TFF bu yanlışından hemen döner. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhuriyetin yüzü olan Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Türkiye'de oynamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da istediği budur."