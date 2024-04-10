Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor.

Sabah'ın haberine göre, Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli'nin yakın takipte olduğu milli futbolcu için Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da devrede olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz için beklenen bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu kaydedildi.

Barış Alper, Galatasaray formasıyla çıktığı 101 maçta 8 gol atıp, 11 asistlik katkı sağladı.