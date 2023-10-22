Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? GS-FB Süper Kupa final maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından ise maç tarihine dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi...



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."



