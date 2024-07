Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futbol takımının gerçekleştireceği antrenman öncesinde GSTV'ye açıklamada bulundu.



Guela Doue'nin transfer sürecinin başta planladıkları gibi gittiğini anlatan Hatipoğlu, "Rennes Kulübü ile anlaşmaya vardık, hala da geçerli bir anlaşmamız var. Süreçte bizimle yakın iş birliğinde oldular, onlara teşekkür ediyoruz. Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır." diye konuştu.



Zenit forması giyen Wendel ile hala ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz."



Listelerinde birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Arka planda biz başka oyuncularla bu süreçleri eş zamanlı götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek hem orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız verimli devam ediyor. Taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. Kulübümüzün bu bilgi kirliliğinden zarar görmemesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Transfer sürecinde çok fazla bilgi kirliliği olduğunu anlatan Hatipoğlu, şunları aktardı:



"Eleştirilerin tamamına saygılıyız, burası Galatasaray. Eleştirinin bir kültür halinde olduğu, yapıcı her eleştiriye açık olduğumuz bir yer. Bu eleştirileri ciddi takip ediyoruz. Bu transferlerin isminin konuşuluyor olması bizi de çok rahatsız ediyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Transfer görüşmesi yapmak için bir yerlere gitmek zorundasınız. Bu seviyedeki oyuncuları alıp gelmeniz çok olası bir şey değil. Bir yerlere gidiyor, geliyoruz sanki biz bunları kendimiz afişe ediyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor ama buradan en büyük zararı biz görüyoruz. Bizim asla bu bilgilerin sızdırılmasına yönelik bir faaliyete sıcak bakmamız mümkün değil. Galatasaray adına en gizli şekilde bunları yürütmek için çaba gösteriyoruz. Biz bu zararın bizimle birlikte kulübe yansımaması için bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar bu haberlerin sızmamasını sağlamaya çalışacağız."



"TARAFTARLARIMIZ BİZİ ELEŞTİRMEKTE HAKLI"



Bundan sonraki süreçte isim telaffuz etmek istemediklerini de ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray popüler bir kulüp. Sosyal medyada güçlü ağa sahip, her konu haber oluyor. Çok saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın her adımı ilgi çekiyor ancak bunun zarar verecek noktadaki haberlerden bir şekilde arındırılması gerekiyor. Bizler de belki geçmişte hatalar yaptık bu anlamda. Bunları gözden geçirip bundan sonraki süreçte daha gizli transfer görüşmelerini devam ettirip ki böyle isimler var şu anda ismi zikredilmeyen ve bizim mesafe kat ettiğimiz." diye konuştu.



Transfer konusunda resmi site dışındaki haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklılar, biz bir hedef koymuştuk kamp dönemine yetiştirme hedefi. Transferdeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan Galatasaray için en doğru şartlarda en doğru oyuncuları belirlemek. Çok büyük bir transfer durumumuz yok. 2 mevki için çalışma yapıyoruz hocamızın belirlediği önemli isimler var. Bunlar da takımlarının kolay vazgeçmek istemediği oyuncular. Bu da süreci uzatan sebeplerden. Bizden bir haber gelmedikçe transfer konusunda 'bitti' demediğimiz sürece bu haberlere itibar edilmesin. Haberler hep oldu, geçmişte de oldu ve bugün de yapılıyor."



Hatipoğlu, Matias Vecino'nun ise transfer gündemlerine hiç gelmediğini dile getirerek sözlerini tamamladı.