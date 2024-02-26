Galatasaray, Icardi'nin cezasına itiraz edecek

Galatasaray'ın Süper Lig'de 26. haftada oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde tribünlere yaptığı hareketten dolayı PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edilen Mauro Icardi'nin cezası belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli golcünün 1 resmi maçtan men cezası alacağı kaydedildi.

DERBİDE OYNAYACAK

Icardi, cezasını bugün ligde Antalyaspor ile oynanacak maçta çekecek. Böylelikle golcü oyuncu haftaya ligde oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

TAHKİM KURULU'NA İTİRAZ

Galatasaray, Tahkim Kurulu'nu olağanüstü toplantı yapmaya davet etti.



Sarı-kırmızılılar, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na yapacağı savunma örneğinde ise Kocaelispor forması giyen Oğuz Ceylan'ın Sakaryaspor maçında taraftara yönelik yaptığı el hareketi sebebilye 10 bin TL'lik para cezası verilmesi yer aldı.

Galatasaray'ın savunmasında Oğuz Ceylan örneği;

Kocaelispor futbolcusu Oğuz Ceylan 23.12.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle FDT md 36 (SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET) kapsamında PFDK 'ya sevk edilmiş ve yalnızca 10.000 TL para cezasına çarptırılmıştır. Mauro Icardi ise Ankaragücü müsabakasında yaptığı iddia edilen hareket sebebiyle FDT md 41 (KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME) kapsamında PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 müsabakadan men cezası ile 19.500 TL para cezasına çarptırılmıştır.