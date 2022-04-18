Galatasaray ikinci yarıda güldü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Nef Stadı'ndan oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların golleri 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu'dan geldi.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 44'e çıkartırken, küme düşmesi daha önce kesinleşen son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.



SAHASINDA GALİBİYET SERİSİNİ 4'E ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.