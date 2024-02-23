Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



Galatasaray ile ligde 16 maçta görev alan Radebaugh, 7.9 sayı, 4.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.