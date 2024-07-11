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Galatasaray-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda maçlara da başlayan sarı-kırmızılı takımın ilk hazırlık maçındaki rakibi ise Avusturya ekibi LASK Linz olacak. Peki, Galatasaray-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yapacağı kamp ile devam ediyor. Öte yandan LASK Linz-Galatasaray mücadelesinin ayrıntıları belli oldu. Raiffeisen Arena’da ve LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austuria’da yer alan sarı-kırmızılıların hazırlık maçı programı belli oldu. İşte, Galatasaray-LASK Linz hazırlık maçı hakkında bilgiler...

LASK LİNZ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Summer Series Upper Austria’da mücadele edecek sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçını, 11 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da LASK Linz karşısında oynayacak.

LASK Linz-Galatasaray maçı Sport Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

11 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 LASK LINZ – GALATASARAY (SPOR SMART + D-SMART GO)

15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF (SPOR SMART + D-SMART GO)

18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN (SPOR SMART + D-SMART GO)

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE (SPOR SMART + D-SMART GO)

27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA (SPOR SMART + D-SMART GO)

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