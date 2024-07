Galatasaray-LASK Linz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yapacağı kamp ile devam ediyor. Öte yandan LASK Linz-Galatasaray mücadelesinin ayrıntıları belli oldu. Raiffeisen Arena’da ve LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austuria’da yer alan sarı-kırmızılıların hazırlık maçı programı belli oldu. İşte, Galatasaray-LASK Linz hazırlık maçı hakkında bilgiler...



LASK LİNZ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Summer Series Upper Austria’da mücadele edecek sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçını, 11 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da LASK Linz karşısında oynayacak.



LASK Linz-Galatasaray maçı Sport Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI



11 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 LASK LINZ – GALATASARAY (SPOR SMART + D-SMART GO)



15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF (SPOR SMART + D-SMART GO)



18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN (SPOR SMART + D-SMART GO)



24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE (SPOR SMART + D-SMART GO)



27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA (SPOR SMART + D-SMART GO)