NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray - Manchester United maçı öncesi zemin inceleniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United'ı saat 20.45'te konuk edecek. İstanbul'da gün boyu devam eden yoğun yağmur nedeniyle Rams Park'ın zemini ağırlaşırken, stadyum görevlileri ve UEFA yetkilileri zemin incelemesinde bulunuyor.

Galatasaray - Manchester United maçı öncesi zemin inceleniyor

'nde bu akşam ile arasında oynanacak maç öncesi İstanbul'da devam eden yoğun yağış karşılaşmanın ertelenebilme ihtimalini de gündeme getirdi.

Galatasaray - Manchester United maçı öncesi zemin inceleniyor - 1

UEFA yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Manchester United maçı öncesi Rams Park'ın zeminini inceledi.

Galatasaray - Manchester United maçı öncesi zemin inceleniyor - 2

Yoğun yağış nedeniyle zeminde su birikintileri oluşurken, topun zeminde sekmediği gözlendi.

Galatasaray - Manchester United maçı öncesi zemin inceleniyor - 3

Stadyum görevlileri ve UEFA yetkilileri zemin incelemesi sürüyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;