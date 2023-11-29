Galatasaray - Manchester United maçı öncesi zemin inceleniyor

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maç öncesi İstanbul'da devam eden yoğun yağış karşılaşmanın ertelenebilme ihtimalini de gündeme getirdi.

UEFA yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Manchester United maçı öncesi Rams Park'ın zeminini inceledi.

Yoğun yağış nedeniyle zeminde su birikintileri oluşurken, topun zeminde sekmediği gözlendi.

Stadyum görevlileri ve UEFA yetkilileri zemin incelemesi sürüyor.