Galatasaray sahasında 33 maçtır kaybetmiyor.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekip Pendikspor karşısında kazanması halinde Galibiyet halinde ligde üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.
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