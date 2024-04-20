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Galatasaray sahasında 33 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.

Galatasaray sahasında 33 maçtır kaybetmiyor

sahasında 33 maçtır kaybetmiyor. 

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, iç sahadaki son 19 müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip Pendikspor karşısında kazanması halinde Galibiyet halinde ligde üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. 

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