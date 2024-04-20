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Milli futbolcu Can Uzun'un gözyaşları

Kariyerine Almanya'nın Nürnberg takımında devam eden milli futbolcu Can Uzun, penaltı kaçırmasının ardından oyundan alınınca gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

Milli futbolcu Can Uzun'un gözyaşları

2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg, Paderborn'u ağırladı.

Nürnberg forması giyen Can Uzun, takımının 2-0 yenildiği maçta penaltı kaçırdı.

13 DAKİKA SONRA KENARA ALINDI

Takımı 1-0 gerideyken 55. dakikada penaltı kaçıran Uzun, 68. dakikada oyundan alındı

Penaltı kaçırmasının ardından oyundan alınan milli futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Uzun'u arkadaşları teselli etti.

Uzun "Kalbimin sesini dinledim" diyerek Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini duyurmuş ardından kadroya dahil edilmişti.

CAN UZUN'UN GÖZYAŞLARI

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