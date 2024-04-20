Milli futbolcu Can Uzun'un gözyaşları

Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Nürnberg, Paderborn'u ağırladı.
Nürnberg forması giyen Can Uzun, takımının 2-0 yenildiği maçta penaltı kaçırdı.
13 DAKİKA SONRA KENARA ALINDI
Takımı 1-0 gerideyken 55. dakikada penaltı kaçıran Uzun, 68. dakikada oyundan alındı
Penaltı kaçırmasının ardından oyundan alınan milli futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Uzun'u arkadaşları teselli etti.
Uzun "Kalbimin sesini dinledim" diyerek Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini duyurmuş ardından kadroya dahil edilmişti.
CAN UZUN'UN GÖZYAŞLARI
Can Yılmaz Uzun oyundan alındıktan sonra göz yaşlarını tutamadı👇 pic.twitter.com/tK8ye7hVbH— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 19, 2024
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