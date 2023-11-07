Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih sınavında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına çıkıyor.

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.



İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.



Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.



Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.



ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER



Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.



Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.



MÜNİH SON 6 SEZONDA GRUPLARDA YENİLMEDİ



Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.



Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.



İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Mazraoui-Upamecano-Min Jae-Davies, Kimmich-Goretzka, Coman-Musiala-Sane, Kane



Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Ziyech-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi

