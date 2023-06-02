Galatasaray şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisi sonrası alacak

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Galatasaray bitime iki kafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı kırmızılı takım, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kupasını alacak. Galatasaray'a kupayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.
Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları yapacağı maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı takımın yönetimi ve Başkan Dursun Özbek derbi maç öncesi Fenerbahçe'ye teklif götürdü.
Buna göre; iki yönetim maç öncesi bir araya gelerek yemek yiyecekti. Ancak sarı-lacivertli yönetimden bu teklife yanıt gelmedi.
Ayrıca Fenerbahçe oyuncularının maç öncesi şampiyonluklarından dolayı rakiplerini alkışlamayacağı belirtiliyor.
Özbek, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara açık antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:
"Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Taraftarın bu desteği devam ettikçe kimse bileğimizi bükemez. Artık hedefimiz Avrupa."
"ERDEN TİMUR'LA ÇALIŞIYORUZ"
"Transfer için bekleyip görmek lazım, önümüzdeki sezon için Erden Timur'la çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. 50 bin kişilik stadımız artık dar geliyor"
"ALİ KOÇ'TAN CEVAP GELMEDİ"
"Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Türk futboluna artık çekişme içinde değil dostluk içinde olmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Ali Bey'i yemeğe davet ettim, cevap bekliyoruz. Henüz bir cevap gelmedi."