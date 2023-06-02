Galatasaray şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisi sonrası alacak

Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları yapacağı maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı takımın yönetimi ve Başkan Dursun Özbek derbi maç öncesi Fenerbahçe'ye teklif götürdü.



Buna göre; iki yönetim maç öncesi bir araya gelerek yemek yiyecekti. Ancak sarı-lacivertli yönetimden bu teklife yanıt gelmedi.



Ayrıca Fenerbahçe oyuncularının maç öncesi şampiyonluklarından dolayı rakiplerini alkışlamayacağı belirtiliyor.

Özbek, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara açık antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:



"Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Taraftarın bu desteği devam ettikçe kimse bileğimizi bükemez. Artık hedefimiz Avrupa."



"ERDEN TİMUR'LA ÇALIŞIYORUZ"



"Transfer için bekleyip görmek lazım, önümüzdeki sezon için Erden Timur'la çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. 50 bin kişilik stadımız artık dar geliyor"



"ALİ KOÇ'TAN CEVAP GELMEDİ"



"Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Türk futboluna artık çekişme içinde değil dostluk içinde olmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Ali Bey'i yemeğe davet ettim, cevap bekliyoruz. Henüz bir cevap gelmedi."

