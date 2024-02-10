Galatasaray seriyi sürdürmek için Başakşehir karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alma peşinde.



Sarı-kırmızılılar 25. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.



Zirve takibini sürdüren Okan Buruk'un ekibi haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.



GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ve geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira karşılaşmada forma giyemeyecek.



Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier de kadroda yer almayacak.



Yeni transfer Derrick Köhn ise teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde süre alacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK



Ligde son iki maçını kazanan RAMS Başakşehir, 33 puanla haftaya 8. sırada başlıyor.



Çağdaş Atan'ın ekibinde 2 eksik var.



Sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.



RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, bugün saat 19.00'da başlayacak.

HAKEMLER



Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturacak. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi



Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

