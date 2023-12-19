Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

GALATASARAY-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Sparta Prag ile 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.



Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanş maçı ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.



ÜLKESİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI



Çekya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik epet Arena'da oynuyor.



Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Prag ekibi, ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.



Kadro değeri 44,65 milyon avro olan Sparta Prag'da kaptan Ladislav Krejci, 5 milyon avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda bulunuyor.



Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.

GALATASARAY İLE İLK KARŞILAŞMA DEĞİL



Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



1995-96 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Sparta Prag, İstanbul'da da aldığı 1-1'lik beraberlikle sarı-kırmızılıları eledi.



Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1997-1998 sezonunda Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.



Sparta Prag, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da oynanan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.