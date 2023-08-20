Galatasaray, Thomas Partey için Juventus ile yarışıyor

Galatasaray, Arsenal'in 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey için Kuzey Londra ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Mirror'un aktardığına göre, Arsenal, Thomas Partey'in ayrılmasına yeşil ışık yaktığını ve Galatasaray'ın orta saha oyuncusuyla görüşmelere başladığını belirtti.

Arsenal, geçtiğimiz haftalarda West Ham'dan 105 milyon sterlinlik Declan Rice transferini gerçekleştirerek teknik direktör Mikel Arteta'nın Partey'nin ayrılmasına izin vermeye hazır olduğunu gösterdi.



Öte yandan Ganalı orta saha oyuncusu ile Juventus'un da ilgilendiği belirtilirken, Suudi Pro Lig'inden de bazı takımların radarında olduğu kaydedildi.





Ancak transfer için görüşmeleri resmileştiren takımın Galatasaray olduğu vurgulandı.



Bu yazın başlarında Teknik Direktör Arteta ,"Thomas Partey bizim için ve benim için çok önemli bir oyuncu ve onun takımda kalmasını istiyoruz, bu kesin." ifadelerini kullanmıştı.

ERDEN TİMUR ÇOK ZAMAN HARCIYOR



Ancak son raporda Galatasaray başkan yardımcısı Erden Timur'un transfer görüşmeleri için çok zaman harcadığı ve her iki tarafın da anlaşmanın yapılabileceğine inandığı belirtiliyor.