Galatasaray üst üste galibiyet rekorunu egale etti

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.



Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 14’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.



Cimbom bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup etti.

Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti Haberi Görüntüle