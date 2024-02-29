Galatasaray ve Karagümrük yarı final için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'ler

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor.



Okan Buruk'un ekibi, çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



EKSİKLER



Hakim Ziyech ve Serge Aurier'in tedavileri sürüyor.



Türkiye Kupası'nı en son 2019'da kazanan Galatasaray, 5. Turda Ümraniyespor'u, son 16 turunda ise Bandırmaspor'u elemişti.



Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.



RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Oliveira, Eyüp

Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Vinicius



Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Feghouli, Lasagna