NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray ve Karagümrük yarı final için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli olacak. Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray ve Karagümrük yarı final için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'ler

Ligde liderliğini sürdüren , Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor.

Okan Buruk'un ekibi, çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

EKSİKLER

Hakim Ziyech ve Serge Aurier'in tedavileri sürüyor.

Türkiye Kupası'nı en son 2019'da kazanan Galatasaray, 5. Turda Ümraniyespor'u, son 16 turunda ise Bandırmaspor'u elemişti.

Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Oliveira, Eyüp
Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Vinicius

Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Feghouli, Lasagna

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;