Galatasaray yeni sağ bekine kavuştu: Serge Aurier imzayı attı

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, resmi imzayı attı. Sacha Boey'in rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e satılmasının ardından sağ bek için transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 92 numaralı formayı giyecek.



Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Aurier, kutlamaların ardından sarı kırmızılılara katıldı.



Resmi imzanın ardından ilk açıklamasını yapan Aurier, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada olmak büyük bir gurur. Galatasaray taraftarları ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, tecrübeli oyuncu ile 4 aylık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 393 maça çıkan Aurier, 22 gol atıp 49 asistlik performans sergiledi.