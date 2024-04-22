NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray yenilmezlik serisini 21'e çıkardı

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 21’e çıkardı.

Galatasaray yenilmezlik serisini 21'e çıkardı

, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Pendikspor ve Alanyaspor'u 2'şer, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, ve Hatayspor'u da 1'er kez mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti

Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;