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Galatasaray'a 1 günde 52 milyon TL

Galatasaray, Bayern Münih’i yenemedi ama 52 milyon TL kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bilet geliri ve store satışlarıyla kasayı doldurdu.

Galatasaray'a 1 günde 52 milyon TL

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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih'e evinde kaybeden , kasayı doldurdu.

RAMS Park’taki maçı 51 bin 792 taraftar tribünden takip ederken kulübün bilet satışından 40 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi.

GÜNÜ 52 MİLYON TL İLE TAMAMLADI

Galatasaray Store'da da maç günü yaklaşık 12 milyon TL civarında satış yapıldığı belirtildi. Galatasaray böylece günü 52 milyon TL ile tamamlamış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i yense 3 puanının yanı sıra 2.8 milyon euro, maç berabere bitse 900 bin euro kazanacaktı.

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