Galatasaray'a 2.8 milyar liralık dev gelir

Galatasaray, son yılların en büyük tribün gelirini elde etmenin sevincini yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre, RAMS Park'taki loca sayısını 198'den 221'e çıkaran Galatasaray'ın loca ve VIP koltuk satışlarından 2.8 milyar TL gelir elde ettiği ve bu rakamın daha da artacağı kaydedildi.

Ayrıca geçtiğimiz sezon bu gelirin 1 milyar 555 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi.

Galatasaray'da son 4 yıldaki Loca/VIP gelirleri ise şöyle;

2021-2022 sezonu - 240 milyon TL

2022-2023 sezonu - 571 milyon TL

2023-2024 sezonu - 1 milyar 555 milyon TL

2024-2025 sezonu - 2 milyar 827 milyon TL+