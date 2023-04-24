Galatasaray'da Gomis krizi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis'in bundan sonra takımda forma giymek istemediğini kendisine söylediğini dile getirdi.



Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Aslında bugün santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği onun kabul etmediği bir şeydi. Genel olarak daha az süre aldığı için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi. Onu çok seven ve değer veren biri olarak, son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi."

BURUK: KARARI YÖNETİM VERECEK



Bu durumun kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Buruk, "Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Kendisiyle ilgili kararı yönetimimiz verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi" diye konuştu.

ÖZBEK: ÇIKIŞINI YADIRGADIM



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Dün Florya'daydım, orada öğrendim. Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray'a uzun süre hizmet etti. Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak Galatasaray'ın profesyoneli olarak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Gomis'in çıkışını yadırgadım. Sahadaki patron Okan hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan hocaya saygı gösteriyor. Önümüzdeki hafta yönetim kurulunda etraflıca konuşacağız."



GOMIS: BİRÇOK İDDİA DUYDUM, ŞAŞIRDIM



Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulundu.



Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

