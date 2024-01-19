Galatasaray'da Icardi takıma döndü

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.



Arjantinli yıldız, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.



Icardi'nin sakatlıktan sonraki ilk performansından memnun olan teknik heyet, nihai kararını yarın verecek.



SON 4 RESMİ MAÇTA YOKTU



Icardi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılıların son 4 resmi maçında forma giyemedi.



Galatasaray, Trabzonspor ile Pazar günü 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

"SON ANTRENMANDA KARAR VERECEĞİZ"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi hakkında şöyle konuştu:



"Icardi ilk antrenmanına çıktı. Cuma ve cumartesiye bakacağız. Onunla ilgili net kararımızı vereceğiz. Yine orada birçok seçeneğimiz var. Icardi de onlardan biri olacak. İleri uçtaki oyuncumuza cumartesi günü son antrenmanda karar vereceğiz."