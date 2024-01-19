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Kylian Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklif

Kariyerine Fransa'da devam eden, talipleri olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe için PSG kesenin ağzını açtı. PSG'nin Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Kylian Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklif

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PSG'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız , takımıyla henüz yeni kontrat imzalamadı.

Mbappe'nin adı sık sık Real Madrid ile anılırken, PSG'nin oyuncuya yaptığı teklifle ilgili dikkat çeken bir iddia geçildi.

Konuyla ilgili RMC Sport'a konuşan Fransız gazeteci Stephane Guy; PSG'nin Mbappe'ye 400 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü.

100 MİLYON EURODAN 4 SENELİK KONTRAT

Fransız devinin 25 yaşındaki futbolcuya yıllığı 100 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerdiğini aktaran Guy, Mbappe'nin henüz kararını vermediğini bildirdi.

PSG'nin Mbappe'ye yaptığı yeni sözleşme teklifinin, Real Madrid'in teklif edebileceğinden daha yüksek olduğu da aktarıldı.

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