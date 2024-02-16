Galatasaray'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Galatasaray, Sparta Prag galibiyetinin ardından Süper Lig’in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

