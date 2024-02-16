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Galatasaray'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

, Sparta Prag galibiyetinin ardından Süper Lig’in 26'ncı haftasında MKE ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı - 1
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