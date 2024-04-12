Galatasaray'da son 7 maça dev prim

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 84 puanla lider giren Galatasaray'da son 7 hafta final olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılılar 7 kritik maçın 1'inde sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da idarecilerin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın kalan son 7 haftada karşılaşacağı rakipleri ise şöyle;

Alanyaspor (D)

Pendikspor

Adana Demirspor (D)

Sivasspor

Fatih Karagümrük (D)

Fenerbahçe

Konyaspor (D)