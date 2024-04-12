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Galatasaray'da son 7 maça dev prim

Galatasaray'da Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, sarı-kırmızılı idareciler kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. Yönetimin her futbolcuya maç başına prim vereceği kaydedildi.

Galatasaray'da son 7 maça dev prim

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 84 puanla lider giren 'da son 7 hafta final olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılılar 7 kritik maçın 1'inde sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da idarecilerin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın kalan son 7 haftada karşılaşacağı rakipleri ise şöyle;

  • Alanyaspor (D)
  • Pendikspor
  • Adana Demirspor (D)
  • Sivasspor
  • Fatih Karagümrük (D)
  • Fenerbahçe 
  • Konyaspor (D)

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