Galatasaray'da son 7 maça dev prim

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 84 puanla lider giren Galatasaray'da son 7 hafta final olarak değerlendiriliyor.
Sarı-kırmızılılar 7 kritik maçın 1'inde sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da idarecilerin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı öne sürüldü.
Galatasaray'ın kalan son 7 haftada karşılaşacağı rakipleri ise şöyle;
- Alanyaspor (D)
- Pendikspor
- Adana Demirspor (D)
- Sivasspor
- Fatih Karagümrük (D)
- Fenerbahçe
- Konyaspor (D)
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