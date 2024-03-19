Galatasaray'da yeni sezonun VIP koltuk fiyatları açıklandı

Galatasaray'da yeni sezonun VIP koltuk fiyatları belli oldu.



Yapılan açıklamada yeni sezonun VIP koltuk üyeliklerinin bugünden itibaren yenilenebileceği duyuruldu.



Sarı-kırmızılıların duyurusunda koltuk yenileme fiyatları 165 binden başlıyor ve 220 bin liraya kadar çıkıyor.

FİYATLAR



RAMS Park'ta 100, 101V ve 125V blokları 165 binden; 202, 224, 211 ve 215 numaralı bloklar 180 binden; 201, 225, 212 ve 214 numaralı bloklar 190 binden ve 213 numaralı blok 220 bin lira karşılığında yenilenebilecek.



Taraftarlar 29 Mart saat 17.00'ye kadar bu işlemleri yapabilecek.